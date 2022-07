Ο αριστερός μπακ, Χάρι Τόφολο και ο κεντρικός μέσος Λιούις Ο' Μπράιεν μετακόμισαν από τη Χάντερσφιλντ στη Νότιγχαμ Φόρεστ και η διοίκηση των Κόκκινων κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα με τη μεταγραφή του Τζέσι Λίνγκαρντ.

Η μεταγραφική δραστηριότητα της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν έντονη στις αρχές του φετινού παζαριού και παραμένει ακόμα ενεργή, δύο εβδομάδες πριν τη μεγάλη επιστροφή της στην Premier League. Μετά τις πρώτες κινήσεις, οι Κόκκινοι πήραν «πακέτο» από τη Χάντερσφιλντ τους Χάρι Τόφολο και Λιούις Ο' Μπράιεν, οι οποίοι ήταν αντίπαλοι της Φόρεστ στον τελικό των play-off ανόδου τον περασμένο Μάιο.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ, Τόφολο και ο 23χρονος χαφ, Ο' Μπράιεν, αμφότεροι Άγγλοι, υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο άγνωστης ως τώρα διάρκειας και προσθέτουν έξτρα λύσεις στο «οπλοστάσιο» του Στιβ Κούπερ, εκτοξεύοντας έτσι τις μεταγραφές της Φόρεστ στο θερινό παζάρι στις δέκα. Και πλέον, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη βάζει πλώρη για να τις κάνει έντεκα με την πιο «ηχηρή» της κίνηση, έχοντας στο «στόχαστρο» τον Τζέσι Λίνγκαρντ.

Η διοίκηση της Φόρεστ φερόταν να βρίσκεται στις ενδιαφερόμενες για τον 29χρονο διεθνή εξτρέμ που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχουν μπει δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησής του, με επίσημη πρόταση προς την πλευρά του παίκτη. Τον πρώτο λόγο για τον Λίνγκαρντ φέρεται να τον έχει η Γουέστ Χαμ, με την οποία ο Λίνγκαρντ είναι σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και είχε αγωνιστεί επιτυχημένα ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21, ωστόσο, στις τάξεις της Φόρεστ ελπίζουν πως θα καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Great to have you with us, @Lewis_OBrien98 😁



🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/kNW2cMPejF