Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να «κλείνει» ως δανεικός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, χαρακτηρίζοντας ως «fake» το εν λόγω δημοσίευμα.

Άμεση ήταν η τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στα σενάρια από την Πορτογαλία που τον ήθελαν να επιστρέφει το καλοκαίρι στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δίχως τον παραμικρό χρόνο για χάσιμο ο Πορτογάλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέψευσε το εν λόγω δημοσίευμα το οποίο χαρακτήρισε ως «fake», θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στις φήμες.

Παρόλα αυτά η αναζήτηση του 37χρονου για διέξοδο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται, όμως οι πιθανοί μνηστήρες που είναι πρόθυμοι να επιχειρήσουν να τον αγοράσουν από τους Κόκκινους Διάβολους όλο και μειώνονται...

Cristiano Ronaldo responds to a rumor that said he could be going to Sporting CP on loan 👀 pic.twitter.com/oRANTweIyi