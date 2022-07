Η Άρσεναλ επιχειρεί να αποκτήσει και τον Ολεκσάντρ Ζιντσένκο από την Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic».

Η αγγλική ιστοσελίδα αναφέρει πως μετά την μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς, οι «κανονιέρηδες» ξεκίνησαν συζητήσεις με τους «πολίτες» και για την απόκτηση του Ουκρανού αριστερού οπισθοφύλακα των «πολιτών».

Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Ζιντσένκο αν ικανοποιηθεί οικονομικά, κάτι που δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, γι' αυτό και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα γνωρίζει τον παίκτη από τον καιρό που βρισκόταν ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα στους «σίτιζενς» και επιθυμεί την απόκτησή του, αφού πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να καλύψει αρκετές θέσεις.

Την περασμένη σεζόν ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 28 συμμετοχές δίνοντας και 5 ασίστ σε περίπου 1.800 αγωνιστικά λεπτά.

🚨 EXCLUSIVE: Arsenal working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Man City. Clubs in talks, #MCFC open to sale if valuation met. #AFC would also need to agree personal terms. Versatile 25yo now priority for Arteta after missing Martinez @TheAthleticUK https://t.co/e3r0Xmyh67