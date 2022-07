Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ένα βήμα από την συμφωνία με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Λισάντρο Μαρτίνες με την επιθυμία του παίκτη να παίζει μεγάλο ρόλο στην θετική έκβαση των συζητήσεων.

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός επέλεξε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Άρσεναλ ανοίγοντας ουσιαστικά διάπλατα τον δρόμο για τους «κόκκινους διαβόλους», αφού ουσιαστικά στέρησε μ' αυτή την κίνησή του την δυνατότητα του Άγιαξ να βάζει τους δύο αγγλικούς συλλόγους να κοντράρονται για να ανεβάζουν την τιμή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε και τρίτη βελτιωμένη προσφορά, μετά τα 45+5 εκατ. προ ολίγων ημερών, η οποία φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους και θα συζητηθεί στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Manchester United are closing on Lisandro Martinez deal: new round of talks scheduled today with Ajax to reach full agreement for €50m plus add-ons, after the meeting in Amsterdam. Payment terms, one of the final steps. 🔴🇦🇷 #MUFC



Lisandro made his choice: Manchester United. pic.twitter.com/Z8U8bK9CDN