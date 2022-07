Ο Κώστας Τσιμίκας έχει βρει έναν αδερφικό φίλο που ποτέ δεν πίστευε ότι θα είχε και πλέον είναι αχώριστοι με τον Τιάγκο Αλκάνταρα, με τον οποίο εμφανίζονται και... αγκαζέ!

Ο Greek Scouser απολαμβάνει και με το παραπάνω τις στιγμές που βιώνει στη ζωή και την καριέρα του με τη Λίβερπουλ, φροντίζοντας κάθε μέρα που περνάει ν' αντιλαμβάνεται πόσο ευλογημένος είναι και πόση προσπάθεια απαιτείται από εκείνον για να παραμένει άξιο μέλος των «κόκκινων».

Ο Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές του μετά την Μπανγκόγκ βρίσκονται πλέον στην Σιγκαπούρη και το βράδυ της Τετάρτης προφανώς κάπου δείπνησαν όλοι μαζί.

Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η ομάδα, ο Κώστας Τσιμίκας εμφανώς ευδιάθετος πήρε αγκαζέ τον Τιάγκο και περπατούσαν παρέα, με το Bromance των δύο κολλητών να συνεχίζεται.

Just look at Thiago & Tsimikas, what a friendship 😭♥️pic.twitter.com/fDdOn7sDzZ