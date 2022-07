Η Σαουδική Αραβία εξασφαλίζει στον Κριστιάνο τα οικονομικά της υπόλοιπης ζωής του και φέρεται να έχει υπάρξει πρόταση που θα αποφέρει στον Πορτογάλο σούπερ σταρ 250 εκατομμύρια για μια διετία!

Το σενάριο που έρχεται στη δημοσιότητα από τα πορτογαλικά Media και πιο συγκεκριμένα από το TVI και το CNN Portugal προκαλεί κάτι περισσότερο από ζάλη και δέος.

Βάσει των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας από την πατρίδα του CR7, σύλλογος από την Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει κάνει «άρρωστη» προσφορά στον Ρονάλντο για να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου.

Η πρόταση προς την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφορά 30 εκατομμύρια ευρώ – με το συμβόλαιο του παίκτη να λήγει σε έναν χρόνο – και όσα αποφάσισαν να προτείνουν οι Σαουδάραβες στον Κριστιάνο θα του γεμίσουν τον λογαριασμό με 250 εκατομμύρια ευρώ για δυο χρόνια παρουσίας στο κλαμπ!

Cristiano Ronaldo has a lucrative offer from Saudi Arabia. Manchester United would get 30M for his transfer, while Cristiano gets 250M euros divided over 2 seasons, per TVI & CNN Portugal. https://t.co/TI7Zgmq9r5