Ο χαλαρός Κλοπ μετέδωσε αυτή τη νοοτροπία και στους ποδοσφαιριστές του για το φιλικό ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ, με αποτέλεσμα οι Αλεξάντερ - Άρνολντ και Μοχάμεντ Σαλάχ να μην νοιάζονται και τόσο για το βαρύ σκορ, φροντίζοντας απλά για την αγωνιστική τους κατάσταση.

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε με το βαρύτατο 4-0 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε φιλικό προετοιμασίας που όμως από πλευράς νικητών θα μνημονεύεται αφού είχαν τεράστια ανάγκη ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κι ας ήταν απλά ένα ματς «προθέρμανσης» για τη νέα σεζόν.

Ο Κλοπ άλλαξε 32 ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, είδε ορισμένα λάθη, όμως χάρηκε με το χρόνο που πήραν οι παίκτες του και με το ξεμούδιασμα μετά από τις πρώτες ζόρικες προπονήσεις του καλοκαιριού.

Κάπως έτσι και οι Αλεξάντερ - Άρνολντ και Μοχάμεντ Σαλάχ είπαν να κάνουν το δικό τους κομμάτι, παίζοντας με «τακουνιές» παρά το γεγονός πως το σκορ ήταν ήδη στο 4-0 εις βάρος τους. Πάντως, το highlight το κέρδισαν...

Loosing 4-0 but it's ok because Trent and Salah had a beautiful link up pic.twitter.com/HfEaXWX4dq