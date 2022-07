Το ύφος του ήταν πολλά υποσχόμενο για το μέλλον της Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ σχεδόν να μην χαμογελάει καθόλου τη στιγμή που μαζί με τον Μπρούνο πήραν το τρόπαιο που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές μετά το 4-0 στο φιλικό με τη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παίρνοντας πολύ πιο σοβαρά από τη Λίβερπουλ το μεταξύ τους παιχνίδι στην Μπανγκόγκ το μεσημέρι της Τρίτης, έφτασαν στο τελικό 4-0 με σχετική άνεση, καταφέρνοντας να πετύχουν τα τρία από τα τέσσερα τέρματά τους στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης.

Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, ο Έρικ Τεν Χαγκ είδε ορισμένα από τα πράγματα που ήθελε και πολύ περισσότερο την ένταση που προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι της ομάδας του, τη στιγμή που ο Κλοπ απλά έκανε δοκιμές και ήταν αρκετά πιο χαλαρός στο κομμάτι των απαιτήσεων από τους ποδοσφαιριστές του.

Στο φινάλε του ματς ο Ολλανδός κόουτς μαζί με τον Μπρούνο Φερνάντες πήραν κι ένα τρόπαιο για τα... τυπικά, ωστόσο, ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ έδειξε με την έκφραση του προσώπου του ότι δεν την είχε ανάγκη αυτή την αγγαρεία.

LEGENDS GO OUT ON TOUR FOR PRESEASON GAMES AND RETURNS WITH A TROPHY 🏆 @ManUtd ❤️🤩🏆#bangkokcenturycup2022 pic.twitter.com/gqp9QtfYH2