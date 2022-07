Οι βασικοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πρώτο ματς που κοουτσάρει ο Έρικ Τεν Χαγκ, προηγήθηκαν με 3-0 κόντρα στις «ρεζέρβες» της Λίβερπουλ μέχρι την ανάπαυλα του πρώτου μέρους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο στο φιλικό ματς κόντρα στη Λίβερπουλ στην Μπανγκόκ. Οι βασικοί των «Κόκκινων Διαβόλων» προηγήθηκαν με 3-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στους «Reds», οι οποίοι ξεκίνησαν το ματς με νεαρούς παίκτες και αναπληρωματικούς, εκτός από τον Χέντερσον, τον Λουίς Ντίας και τον Άλισον. Ο Σάντσο άνοιξε το σκορ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χανγκ, στο 30' ο Φρεντ με εξαιρειτκή λόμπα «κρέμασε» τον Άλισον και και στο 32' ο Άντονι Μαρσιάλ, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Σεβίλλη έκλεψε τη μπάλα από τον Ράις Ουίλιαμς και διαμόρφωσε το 3-0.