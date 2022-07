Ο Τιάγκο Αλκάνταρα δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει στον Μοχάμεντ Σαλάχ πως... το έχει παρακάνει με τις φωτογραφίες όπου είναι ημίγυμνος στα social media και «σερβίρει» τους κοιλιακούς του συνεχώς.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ ακόμα και για τη φωτογράφηση της ανακοίνωσης του νέου συμβολαίου που υπέγραψε με τους «κόκκινους», είχε ημίγυμνες φωτογραφίες στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου είχε βρεθεί στη Μύκονο.

Ο Τιάγκο Αλκάνταρα φαίνεται ότι... απηύδυσε με τον «Φαραώ» και αναζητούσε την ευκαιρία να του δείξει πως είχε «κουραστεί» από τα κουτάκια που έβλεπε συνέχεια στο κορμί του Σαλάχ στις φωτογραφίες στα social media.

Κάνοντας παρέα ποδήλατο στη γυμναστική τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Λίβερπουλ, ο Ισπανός χαφ σήκωσε τη μπλούζα για να... το παίξει Σαλάχ κι εκείνος γελούσε με το πείραγμα του συμπαίκτη του.

Thiago taking the piss out of Mo Salah's topless Instagram posts. pic.twitter.com/Q26JziLZ6W