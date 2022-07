Όχι και τόσο ευχάριστη και εντυπωσιακή η επιλογή της Λίβερπουλ για τη νέα εκτός έδρας φανέλα, αν και είναι αρκετά πιθανό να ζαλίζει τους αντιπάλους της στο γήπεδο.

Οι «κόκκινοι» το πρωί της Τρίτης παρουσίασαν την εμφάνιση που ναι μεν είναι ιδιαίτερη, αλλά είναι πολύ πιθανό να κουράσει αφάνταστα το μάτι των οπαδών της ομάδας.

Οι αποχρώσεις και οι γραμμές, που ιδανικά θα παρέπεμπαν σε ρυθμό, αλλά προκαλούν κάτι αρκετά περίεργο, καθιστούν τη φανέλα ίσως μια από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει.

Η Λίβερπουλ, πάντως, ήθελε να συνδυάσει ποδόσφαιρο και μουσική, αφού είναι τα στοιχεία που κάνουν γνωστό το λιμάνι...

🥁 Introducing our new 2022/23 @nikefootball away kit...



Available for early access with @LFCRetail 😍 Full release August 19. pic.twitter.com/TMEEJEwldk