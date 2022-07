Η προπόνηση της Λίβερπουλ την Δευτέρα είχε απρόοπτο με τον Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και πιθανότατα δεν θα ρισκάρει ο Κλοπ με τον Ουρουγουανό στο φιλικό ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ.

Ο 22χρονος επιθετικός πήρε μέρος στην ανοιχτή προπόνηση των «κόκκινων» την παραμονή του σπουδαίου φιλικού παιχνιδιού με τους «κόκκινους διαβόλους» και τα πράγματα δεν του πήγαν και τόσο καλά.

Με κάποιες αστοχίες σε άσκηση για τελειώματα, ο Ντάργουιν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, πήγε ν' αλλάξει και παπούτσι, αλλά τελικά αποχώρησε και έκανε κάποιες διατάσεις μόνος του υπό την επίβλεψη γυμνάστριας.

Έπειτα από αυτό, προφανώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον Κλοπ να πιέσει τον παίκτη και να τον χρησιμοποιήσει στο σημερινό (16:00) ματς με την Γιουνάιτεντ.

📸 🔴 Liverpool's new signings Darwin Nunez and Fabio Carvalho training with the squad in Thailand pic.twitter.com/zknwfSSCDt

Darwin Nuñez ended the pre-season session doing stretches after he gained a painful blister on his left foot.



Hopefully just a blister and he’ll be all fine 👌 pic.twitter.com/acdJWjQ648