Σχεδόν... βάρβαρο το πρόγραμμα της προπόνησης της Τότεναμ το πρωί της Δευτέρας στη Σεούλ, με τον Κέιν, τον Σον και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να σωριάζονται στο έδαφος έπειτα απ' όσα έπρεπε να κάνουν!

Με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τρομερή υγρασία και με τον Ιταλό προπονητή να έχει μεγάλη όρεξη για να δει τους παίκτες του να φτάνουν στα όριά τους αμέσως μετά το φινάλε των καλοκαιρινών τους διακοπών, στην Τότεναμ... έζησαν εφιάλτη τη Δευτέρα.

Η προπόνηση έγινε με παρουσία κόσμου στο μέρος όπου έχει καταλύσει η αποστολή στη Σεούλ και ο Κόντε είχε ετοιμάσει πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών, όμως, είχε και... κερασάκι η τούρτα. Και ήταν γεμάτο πίκρα!

Ο κόουτς είπε στους ποδοσφαιριστές του ότι έπρεπε να κάνουν χαλαρό τρέξιμο κατά μήκος του γηπέδου επί... 42 φορές και αυτό ήταν που «λύγισε» τους παίκτες, οι οποίοι άρχισαν να πέφτουν κάτω όταν τελείωσαν την άσκηση.

“You’ve got big dreams? You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying … in sweat.”pic.twitter.com/13zRnTHRBN