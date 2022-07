Ο Μπρέντεν Ράιαν από το Γιβραλτάρ έγινε παντελώς ανέλπιστα φίλος του Φαμπίνιο της Λίβερπουλ, απλά και μόνο ζητώντας του μια φωτογραφία!

Ο 32χρονος βρισκόταν με την σύντροφό του στην παραλία και έχοντας αντικρίσει τον διεθνή χαφ της Λίβερπουλ στο θέρετρο όπου ο ποδοσφαιριστής απολάμβανε τις διακοπές του, ζήτησε ευγενικά να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.

Ο Φαμπίνιο δέχθηκε με χαμόγελο και οι δυο τους ξαναβρέθηκαν την επόμενη μέρα στο πρωινό του ξενοδοχείου, αφού κατάλαβαν ότι έμεναν στο ίδιο μέρος! Κανόνισαν να παίξουν μπάλα στην παραλία το ίδιο μεσημέρι και λίγο αργότερα ο Βραζιλιάνος μέσος πρότεινε στον νέο του φίλο να γευματίσουν μαζί με τις συντρόφους τους, κάτι που φυσικά ο Μπρέντεν δέχθηκε με τεράστια χαρα!

Μάλιστα, ο Φαμπίνιο τον έκανε και follow στο Instagram για να έχουν επικοινωνία!

