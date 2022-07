Ο Κρίστιαν Έρικσεν φέρεται να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την προφορική συμφωνία με την ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο Έρικ Τεν Χαγκ μάλλον... βαρέθηκε να περιμένει τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ και στράφηκε στον Κρίστιαν Έρικσεν, με τον οποίο πλέον φαίνεται πως έχει υπάρξει προφορικό deal!

Όπως αναφέρει η έγκυρη ιστοσελίδα theAthletic, ο Δανός μεσοεπιθετικός έχει πάρει την απόφαση ν' αφήσει την Μπρέντφορντ, την οποία θα σέβεται και θα εκτιμά για πάντα για την ευκαιρία που του έδωσε μετά το καρδιακό επεισόδιο, συνεχίζοντας πλέον την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ».

Μάλιστα, γίνεται λόγος για συνεργασία που θα διαρκέσει τρία χρόνια και πολύ σύντομα ο παίκτης θα έχει υποβληθεί στα ιατρικά τεστ και θα έχει υπογράψει την ελεύθερη μεταγραφή του!

