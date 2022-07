Ο Άσλεϊ Γιάνγκ θα παραμείνει στο ρόστερ του Στίβεν Τζέραρντ για να βοηθήσει με την εμπειρία και τις παρουσίες του στο κορυφαίο επίπεδο και για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Premier League.

Ο Άγγλος φουλ μπακ επέστρεψε στο «Βίλα Παρκ» το περασμένο καλοκαίρι και θα συνεχίσει μέχρι και το φινάλε της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2022-2023, αφού υπέγραψε την μονοετή επέκταση του συμβολαίου του με τους «χωριάτες».

Άλλωστε, είναι τόσο δελεαστικό το πρότζεκτ που έχει μπει σε πλήρη εφαρμογή υπό τις οδηγίες του Στίβεν Τζέραρντ που ο Γιάνγκ με τις εμπειρίες του μπορεί να βοηθήσει τρομερά στο επόμενο βήμα που θέλει να κάνει το κλαμπ του Μπέρμιγχαμ.

Aston Villa is pleased to announce @Youngy18 has signed a new one-year contract. ✍️