Παρά τα 100 εκατομμύρια που διέθεσε φέτος για τον Νούνιες, η Λίβερπουλ φέρεται να διατηρεί σε θερμότατο ενδιαφέρον για τον Τζουντ Μπέλινγχαμ της Ντόρτμουντ παρά τα 120 εκατ. της ρήτρας του.

Ο νεαρός Άγγλος που έχει εξαιρετική σχέση και με τον Τζόρνταν Χέντερσον, με τον captain της Λίβερπουλ να έχει κάτι παραπάνω από θετική άποψη για εκείνον, φέρεται να έχει κάνει τους ανθρώπους των «κόκκινων» να σκεφτούν ότι έχουν βρει τον μέσο της επόμενης δεκαετίας για το «Άνφιλντ».

Ο Μπέλινγχαμ έχει ρήτρα αποδέσμευσης από την Ντόρτμουντ στα 120 εκατομμύρια ευρώ, με την έγκυρη ιστοσελίδα theAthletic να τονίζει ότι το ποσό αυτό δεν θα τρομάξει τους Κυπέλλους Αγγλίας αν αποφασίσουν να κάνουν την κίνησή τους.

Βέβαια, η μεταγραφή αυτή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αφορά το φετινό καλοκαίρι, αφού μετά τους Νούνιες, Καρβάλιο και Ράμσεϊ το ρόστερ για τη νέα σεζόν φαίνεται πως έχει κλείσει. Ωστόσο, με τις... ευλογίες του Χέντερσον, η Λίβερπουλ θ' ασχοληθεί έντονα με τον 19χρονο χαφ των Βεστφαλών.

🚨 NEW: Liverpool will certainly be in the conversation for Jude Bellingham and it helps that he has a good relationship with captain Jordan Henderson from their time together with England. #lfc [james pearce - the athletic] pic.twitter.com/6WO683rMni