O Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε τα «έσπασαν» μέχρι πρωίας σε πάρτι στην Ίμπιζα, μαζί με τον γνωστό DJ Κάλβιν Χάρις.

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια είναι οι δυο μεγάλοι πόλοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο και δυο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Φέτος οι «Κόκκινοι» πήραν το FA Cup και το League Cup, όμως οι «Πολίτες» πανηγύρισαν το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι ο αρχηγός του συνόλου του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μπορεί στο χορτάρι να είναι μεγάλοι αντίπαλοι, όμως εκτός γηπέδου είναι καλοί φίλοι και μάλιστα αυτές τις μέρες κάνουν διακοπές στην Ίμπιζα. Το βράδυ της Παρασκευής (1/7) οι ηγέτες των καλύτερων ομάδων του Νησιού τα «έσπασαν» και ξαφάντωσαν μέχρις πρωίας σε πάρτι του γνωστού DJ Κάλβιν Χάρις στο νυχτερινό κέντρο «Ushuaïa».

