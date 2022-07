Η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε ακόμα μια προσθήκη στο ρόστερ μετά τον Χάαλαντ και αφορά τη θέση στην εστία, με τον Στέφαν Ορτέγκα να υπογράφει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αν και οι οπαδοί των «πολιτών» περιμένουν την ανακοίνωση του Κάλβιν Φίλιπς, ο σύλλογος του Μάντσεστερ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας με τον 29χρονο τερματοφύλακα που έχει τόσο την γερμανική, όσο και την ισπανική υπηκοότητα.

Είχε μείνει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι από την Αρμίνια Μπίλεφελντ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναζητούσε έναν πορτιέρε για back-up του Έντερσον.

Ο Ζακ Στέφεν αποχωρεί από το Μάντσεστερ κι έτσι ο Ορτέγκα θα ενσωματωθεί στο ρόστερ για να προσφέρει ανταγωνισμό στον Βραζιλιάνο πορτιέρε των Πρωταθλητών.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤



Welcome to City, Stefan! 💙



Read more ⤵️