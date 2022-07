Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Έβερτον πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται να γίνει το τέταρτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ.

Ο Ριτσάρλισον ολοκλήρωσε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και πλέον το μόνο που λείπει για να γίνει παίκτης της Τότεναμ είναι η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Βορείου Λονδίνου.

Οι δύο αγγλικοί σύλλογοι έφτασαν την Πέμπτη (30/06) σε συμφωνία για την μετακίνηση του Βραζιλιάνου διεθνή, με τα χρήματα να φτάνουν τα 58 εκ. ευρώ καθαρά συν άλλα 11,5 εκ. υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Ριτσάρλισον προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με την Έβερτον, αφού ήταν από τους ελάχιστους που διασώθηκαν από το περσινό... ναυάγιο των «ζαχαρωτών» όντας ο ηγέτης της ομάδας στην προσπάθεια που έκανε για να αποφύγει τον υποβιβασμό και την οικονομική καταστροφή. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 11 τέρματα και 5 ασίστ σε 33 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2.500 αγωνιστικά λεπτά.

Richarlison has successfully completed his medical as new Tottenham player in Brazil, with member of Spurs staff following him. Contracts signed 12h ago, all 100% done. Official soon. ⚪️🤝 #THFC



Perisic, Bissouma, Forster, Richarlison: Paratici completes 4 signings in 4 weeks. pic.twitter.com/CL42pMtDdA