Αποχωρώντας με απόλυτα επιτυχημένη θητεία 2,5 ετών με τρεις τίτλους, ο Τακούμι Μιναμίνο μπήκε και σε λίστα της Λίβερπουλ με ονόματα όπως αυτά των Νταλγκλίς, Ρας, Τζέραρντ και Φάουλερ!

Ο Ιάπωνας επιθετικός μετακινήθηκε στην Μονακό και έφυγε από το «Άνφιλντ» έχοντας κάνει άπαντες να τον συμπαθήσουν και με τον Κλοπ να εξυμνεί τη νοοτροπία του και το πνεύμα νικητή που τον διακατείχε.

Ο «Τάκι» κατάφερε να συνεισφέρει σε τεράστιο βαθμό στην κατάκτηση του LeagueCup και του Κυπέλλου Αγγλίας την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, πράγμα που τον έβαλε σε μια πολύ μικρή και ιδιαίτερη λίστα.

Σε αυτά τα δυο τουρνουά, ο ποδοσφαιριστής ήταν πρώτος σκόρερ για τους «κόκκινους» την ίδια σεζόν και αυτό τον έκανε να βάλει τ' όνομά του πλάι σε αυτά των Κένι Νταλγκλίς, Ίαν Ρας, Στίβεν Τζέραρντ και Ρόμπι Φάουλερ!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιναμίνο κατάφερε να πάρει και τους δυο τίτλους κόντρα στους υπόλοιπους θρύλους της ομάδας. Ο Stevie G είχε πάρει το Κύπελλο τη σεζόν που ήταν πρώτος σκόρερ στα δύο εγχώρια τουρνουά και τους υπόλοιπους να έχουν πανηγυρίσει μονάχα το LeagueCup εκείνες τις χρονιές.

Takumi Minamino was Liverpool's outright top scorer in both the League Cup and FA Cup last season - he joins quite the list of players to do that for #LFC in the same season. pic.twitter.com/aNKrRFQLfZ