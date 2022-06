Η συμβουλή της υποβιβασμένης Βενέτσια στη Νότιγχαμ Φόρεστ: «Θα έρθουν δύσκολες μέρες»

Η Βενέτσια υποβιβάστηκε αμέσως στην επιστροφή της στη Serie A έπειτα από αναμονή 20 χρόνων και θέλησε να δώσει μια φιλική συμβουλή προς τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία βιώνει αντίστοιχη κατάσταση στην Premier League.

Χρειάστηκε να περάσουν 23 ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του Νησιού η ιστορική Νότιγχαμ Φόρεστ. Το τέλος της σεζόν βρήκε τους Κόκκινους θριαμβευτές στα play-offs ανόδου της Championship και κατά μίνιμουμ 200 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερους, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να σχεδιάζει γεμάτη ενθουσιασμό την προσεχή χρονιά με στόχο την καθιέρωσή της στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το εγχείρημα, όμως, μόνο εύκολο δεν θα είναι και μια ομάδα που ξέρει καλά τι πάει να πει... αυτόματη προσγείωση θέλησε να νουθετήσει τη Φόρεστ ενόψει της νέας σεζόν. Κι αυτή είναι η Βενέτσια, η οποία επέστρεψε πέρυσι στη Serie A επίσης μετά από απουσία σχεδόν 20 ετών (υποβιβάστηκε το 2002) μόνο και μόνο για να υποβιβαστεί εκ νέου στη Serie B, τερματίζοντας ουραγός με 27 βαθμούς σε 38 αγωνιστικές.

Οι Αραντσιονεροβέρντι προχώρησαν σε μια σπάνια κίνηση μέσω social media, στέλνοντας τη φιλική τους συμβουλή προς τη Νότιγχαμ Φόρεστ, την οποία προειδοποίησαν πως θα αντιμετωπίσει δύσκολες μέρες σε αυτό το ταξίδι της στην Premier League και την προέτρεψαν απλά να το απολαύσει:

«Υπέροχο να βλέπεις τον ενθουσιασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μοιάζει με τη δική μας κατάσταση πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν προϊόν δύο δεκαετιών.

Φιλική συμβουλή: Θα έρθουν δύσκολες μέρες. Είναι εύκολο να επικρατήσει το ωμό συναίσθημα και ξαφνικά χάνεται η προοπτική. Μην κοροϊδέψετε τους εαυτούς σας. Απολάυστε το»

Pretty cool to see the excitement at Nottingham Forest; feels similar to our situation last summer, two decades in the making.



Friendly advice: There’ll be rough days. It’s easy for raw emotion to take over and suddenly perspective gets lost. Don’t cheat yourself — savor it all.