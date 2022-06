Σε μια συμφωνία ρεκόρ για τη σκωτσέζικη ομάδα, ο αμυντικός θα γίνει κάτοικος Άνφιλντ για πέντε χρόνια!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού μπακ της Αμπερντίν Κάλβιν Ράμσεϊ, ως το 2027. Μια μεταγραφή ύψους 4 εκατομμυρίων λιρών (5 εκατομμυρίων δολαρίων) ποσό ρεκόρ για τον σκωτσέζικο σύλλογο!

Ο νεαρός Σκωτσέζος προσέλκυε το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων αυτή τη σεζόν και μάλιστα η ομάδα του απέρριψε πρόταση της Μπολόνια κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στην τρέχουσα μεταγραφική αγορά σύλλογοι της Premier προσέγγισαν εκ νέου τον παίκτη και οι «reds» του Γιούργκεν Κλοπ ήταν εκείνοι που κέρδισαν στο τέλος την υπογραφή του.

Ο Ράμσεϊ θα κοστίσει τη Λίβερπουλ περίπου 6,5 εκατ. λίρες- αρχικό ποσό μεταγραφής 4 εκατ. και 2,5 ακόμα επιπρόσθετα- και είναι πώληση ρεκόρ για την Αμπερντίν.

Η φιναλίστ του Champions League ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής (19/6) τη μακροπρόθεσμη συμφωνία με τον νεαρό αμυντικό που θα τον δεσμεύσει στο «Άνφιλντ» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να παίξω για την Αμπερντίν και τώρα να βρίσκομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο, είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και ανυπομονώ να προσπαθήσω να δείξω στους φιλάθλους την αξία μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Αυτή είναι η τρίτη προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μετά τους Φάμπιο Καρβάλιο και Ντάργουιν Νούνιες και τελευταία σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο.

Ramsay is a Red 🙌🔴



We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.