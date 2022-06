Σε μια θερινή μεταγραφική περίοδο που αναμένεται ολικό ξεσκαρτάρισμα και μαζικές προσθήκες, το όνομα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει συνδεθεί με 82 διαφορετικούς παίκτες, αλλά καμία ως τώρα δεν έχει μετουσιωθεί σε μεταγραφή.

Το μεταγραφικό καλοκαίρι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προμηνυόταν «καυτό». Μετά τη χειρότερη σεζόν της στην εποχή της Premier League και τη συμπλήρωση πενταετίας χωρίς τίτλο, οι Κόκκινοι Διάβολοι έδωσαν τα «κλειδιά» της ομάδας στον Έρικ Τεν Χαγκ και πραγματοποιούν μαζικό ξεσκαρτάρισμα, προκειμένου να στελεχωθούν σχεδόν από το... μηδέν με βάση τα θέλω του Ολλανδού τεχνικού και να αρχίζουν να αισιοδοξούν ξανά. Ωστόσο, το καλάθι των αγορών παραμένει κενό προς το παρόν και αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό των παικτών που έχουν γραφτεί ή ακουστεί τους τελευταίους μήνες στο ρεπορτάζ της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη κοινότητα των φίλων της Γιουνάιτεντ στο twitter, ο αριθμός αυτός αγγίζει τους 82 (!) διαφορετικούς ποδοσφαιριστές: από τον Ντάργουιν Νούνιες που κατέληξε στη Λίβερπουλ και τον Φρένκι Ντε Γιονγκ που αποτελεί τη Νο1 προτεραιότητα και ίσως την ενδεχόμενη πρώτη επίσημη μεταγραφή της, ως τον Ν' Γκολό Καντέ και τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος αν και έλαβε πρόταση στα χέρια του από τη Γιουνάιτεντ, εμφανίζεται αρνητικός να μετακομίσει από το Λονδίνο.

Φυσικά, δεν πρόκειται εξ ολοκλήρου για περιπτώσεις που προσέγγισε ή που καν εξέτασε η Γιουνάιτεντ. Αρκετά από αυτά τα ονόματα προέκυψαν από τα βρετανικά ΜΜΕ ή τις προτάσεις των διάφορων ατζέντηδων, χωρίς δηλαδή να απασχολήσουν ουσιαστικά το κλαμπ. Το πηλικό, όμως, ακόμα κι έτσι παραμένει μηδενικό, την ίδια στιγμή που η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η Λίβερπουλ τους Νούνιες και Φάμπιο Καρβάλιο, η Άρσεναλ τον Φάμπιο Βιέιρα, η Τότεναμ τους Πέρισιτς-Μπισούμα-Φόρστερ και η Άστον Βίλα τους Ντιέγκο Κάρλος-Κουτίνιο-Καμαρά-Όλσεν.

Αναλυτικά η λίστα των παικτών που έχουν συνδεθεί με τη Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας σεζόν:

Been a few since last update of this list, like Vitinha, but at minimum Braum makes… 82 players linked to United this summer. pic.twitter.com/59x949q1U7