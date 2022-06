Η Premier League έκανε τα αποκαλυπτήρια στην μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί τη νέα σεζόν, η οποία παραπέμπει σε εκείνη της παρθενικής χρονιάς 1992/93 και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει εξαιρετικά σχόλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Premier League ξεκίνησε. Με το ημερολόγιο να δείχνει πενήντα μέρες πριν την πρώτη σέντρα κι αφού ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων, η διοργανώτρια αρχή έκανε τα αποκαλυπτήρια της μπάλας που θα χρησιμοποιηθεί στα 20 γήπεδα, η οποία εξέπληξε το κοινό καθώς ξεφεύγει από τα σχέδια των προηγούμενων ετών.

Πρόκειται για μια επετειακή μπάλα για τα 30 χρόνια από δημιουργίας της Λίγκας, με ρετρό σχεδιασμό από τη Nike και εμπνευσμένη από εκείνη με χορηγό τη «Mitre»της πρώτης σεζόν, πίσω στο 1992/93. Κι από τις πρώτες αντιδράσεις, το κοινό στα social media ενθουσιάστηκε με την επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως μία από τις καλύτερες μπάλες στην ιστορία της Premier League. Πώς σας φαίνεται;

The Premier League have taken the wraps off next season's new ball, inspired by the competition's 30th anniversary! 🥳⚽ pic.twitter.com/uEPJ53Y9OP