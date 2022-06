Χάαλαντ: «Ο Μαχρέζ με... έψησε να υπογράψω στη Μάντσεστερ Σίτι όταν κάναμε διακοπές στη Μύκονο» (vid)

O Έρλινγκ Xάαλαντ στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αποκάλυψε πως ο Μαχρέζ τον «έψησε» να υπογράψει στους «Πολίτες» στη διάρκεια των περσινών τους διακοπών στη Μύκονο.

Ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Έρλινγκ Χάαλαντ από τη Ντόρτμουντ στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Νορβηγός φορ παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από τους «Πολίτες». Στις πρώτες του δηλώσεις με τη γαλάζια φανέλα ο νεαρός επιθετικός αποκάλυψε τον κομβικό ρόλο που έπαιξε στην απόφαση του το «ψήσιμο» που του έκανε ο Ριγιάντ Μαχρέζ, πέρυσι το καλοκαίρι, όταν έκαναν τις διακοπές τους στη Μύκονο!

Erling Haaland reveals Riyad Mahrez told him to sign for Manchester City when the two partied in Greece last year https://t.co/IgIYgZN5zo