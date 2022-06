Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε τετ α τετ με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για το μέλλον του και ο Καταλανός τεχνικός του έδωσε το «OK» να αποχωρήσει, αν φυσικά φέρει μια πρόταση που να συμφέρει τη Μάντσεστερ Σίτι.

O Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας για ακόμα δυο χρόνια, όμως από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε εκφράσει τις τάσεις φυγής του για οικογενειακούς λόγους και φέτος φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία του.

Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε τετ α τετ με τον Πεπ Γκουαρδιόλα αναφορικά με το μέλλον του. Ο Καταλανός τεχνικός σεβάστηκε την επιθυμία του ποδοσφαιριστή του και του έδωσε την άδεια του για να αποχωρήσει, αν φυσικά φέρει μια ικανοποιητική πρόταση για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μέχρι στιγμής η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που ψάχνεται για την περίπτωση του Σίλβα, αν φυσικά προχωρήσει η πώληση του Φρένκι Ντε Γιονγκ. Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος όταν ήταν μικρός ήταν υποστηρικτής των Καταλανών.

