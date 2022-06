Η Μπαρτσελόνα φέρεται διατεθειμένη να πουλήσει τον Φρένκι Ντε Γιονγκ κι ο πρώτος στόχος του Τσάβι για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα, με τους Μπλαουγκράνα να έχουν ανοίξει ήδη επαφές με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες.

Το μεταγραφικό «σαφάρι» της Μπαρτσελόνα στο θερινό παζάρι δεν σταματάει στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Την ίδια ώρα με το «πρεσάρισμα» προς τη Μπάγερν για την απόκτηση του Πολωνού σταρ, οι Μπλαουγκράνα ρίχνουν «ματιές» στον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος παρουσιάζεται ως βασική επιθυμία του Τσάβι για την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πλευρά του κλαμπ είχε συνάντηση με τον ατζέντη του Πορτογάλου, Ζόρζε Μέντες, με Νο1 αντικείμενο συζήτησης το ενδεχόμενο απόκτησής του. Μία περίπτωση, ωστόσο, η οποία καθίσταται απαγορευτική προς το παρόν για τα οικονομικά των Μπλαουγκράνα, καθώς ακόμα και στο σενάριο που ο παίκτης επιλέξει να φύγει από τη Σίτι αυτό το καλοκαίρι, η τιμή πώλησης θα είναι υψηλή δεδομένου ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το deal ενδέχεται, πάντως, να αποκτήσει ρεαλιστική υπόσταση αν πρώτα η Μπαρτσελόνα καταφέρει να πουλήσει τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος φέρεται να μην αποτελεί πια προτεραιότητα για τον Τσάβι και τους Καταλανούς. Θυμίζεται ότι για τον Ολλανδό χαφ ενδιαφέρεται «ζεστά» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ που γνωρίζει τον 25χρονο μέσο από τον Άγιαξ να του έχει... τάξει πως θα γίνει το επίκεντρο στο παιχνίδι των Κόκκινων Διαβόλων αν μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Been told the main name mentioned in the meeting between Barcelona and Jorge Mendes yesterday night was Bernardo Silva. Xavi, big fan. 🇵🇹 #FCB



Man City will set a huge price tag for Bernardo. It’s not a possible deal for Barça, as of now - only in case Frenkie de Jong leaves.