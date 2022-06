Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στην Μπαρτσελόνα για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ με αρχική πρόταση στα 60 εκατ. ευρώ συν δέκα σε μπόνους. Αρνητική η απάντηση των Μπλαουγκράνα αλλά το χάσμα δεν είναι αγεφύρωτο.

Μετουσίωσε σε επίσημη πρόταση το «φλερτ» προς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετά και τη φημολογούμενη επικοινωνία του Έρικ Τεν Χαγκ με τον Ολλανδό μέσο, οι Κόκκινοι Διάβολοι κατέθεσαν την πρώτη προσφορά προς την Μπαρτσελόνα, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έφτασε τα 60 εκατομμύρια ευρώ συν δέκα σε μπόνους.

Η απάντηση των Μπλαουγκράνα ήταν αρνητική στην αρχική πρόταση, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται και η διαφορά στο οικονομικό δεν είναι αγεφύρωτη. Οι Καταλανοί έχουν καταστήσει σαφές το τελευταίο διάστημα πως είναι ανοιχτοί στην πώληση του 25χρονου μέσου μια και ο Τσάβι δεν τον υπολογίζει ως κομβικό παίκτη στα πλάνα του, ώστε ο σύλλογος να εξοικονομήσει χρήματα για τις μεταγραφές του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ίσως και του Μπερνάρντο Σίλβα.

Από την πλευρά του, ο παίκτης δέχεται ισχυρό «πρέσινγκ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον άλλοτε προπονητή του στον Άγιαξ, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει σε καμία από τις δύο ομάδες την πρόθεσή του, να παραμείνει δηλαδή στο «Καμπ Νόου» ή να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ». Ο ίδιος περιμένει τις εξελίξεις μεταξύ των δύο κλαμπ, οι οποίες βάσει των πρώτων ενδείξεων είναι αρκετά πιθανό να έχουν ευτυχή κατάληξη.

Manchester United have made an opening proposal for Frenkie de Jong after talks started June 1. €60m plus €10m add-ons. 🚨🇳🇱 #MUFC



Barcelona have turned down this opening bid - but clubs remain in contact.



De Jong has never indicated his desire to anyone. He’s still waiting. pic.twitter.com/UlW7NurAAi