Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φιλοξενήθηκε στη σειρά των βίντεο που παρουσιάζει ο άλλοτε συμπαίκτης του, Γκάρι Νέβιλ και οι δυο τους θυμήθηκαν το περιστατικό με την μοϊκάνα που έκανε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να... βγάζει καπνούς!

Ο «Μπεκς» δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό όταν δέχθηκε την ερώτηση από τον νυν τηλεσχολιαστή του SkySports και παλαίμαχο αμυντικό και αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το μαλλί που είχε προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Άλλωστε, στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Άγγλος σούπερ σταρ δοκίμαζε τα πάντα σε ό,τι αφορούσε την κόμμωση του και τελικά κατάλαβε πως ένα συγκεκριμένο σχέδιο «έσβησε» πιο γρήγορα απ' ό,τι θα μπορούσε να έχει φανταστεί.

«Άντεξε... μέχρι να μου πει ο κόουτς ότι έπρεπε να ξυρίσω το μαλλί στ' αποδυτήρια» ανέφερε ο Μπέκαμ και ο Γκάρι Νέβιλ γελούσε.

Βέβαια, πήρε την «εκδίκησή» του ο νυν ιδιοκτήτης της Inter Miami, λέγοντας στον Νέβιλ πως θα προτιμούσε τον Φιλ για προπονητή του, λόγω και του κάκιστου παρελθόντος του Γκάρι στην τεχνική ηγεσία της Βαλένθια.

