Η FA αιτήθηκε στην Premier League να μην προγραμματιστούν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο πριν την έναρξη του Μουντιάλ

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) αιτήθηκε επίσημα στην Premier League να μην προγραμματιστούν ντέρμπι των «Big 6» το Σαββατοκύριακο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, η FA υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Premier League ζητώντας να μην προγραμματιστούν αγώνες μεταξύ των επανομαζόμενων «Big 6» το Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ανησυχεί για την ανατροπή 8 ημερών στο καλεντάρι μεταξύ της παύσης στο εγχώριο πρωτάθλημα και του πρώτου γύρου των αγώνων του Μουντιάλ, με τα «τρία λιοντάρια» να παίζουν με το Ιράν στη Ντόχα την εναρκτήρια ημέρα 21 Νοεμβρίου.

Οι τελικοί αγώνες της Premier πριν από τη διοργάνωση θα γίνουν στις 12-13 Νοεμβρίου και το ESPN αποκαλύπτει ότι η FA ζήτησε να μην πραγματοποιηθούν παιχνίδια μεταξύ Λίβερπουλ, Σίτι, Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τότεναμ εκείνες τις δύο ημέρες.

Τα παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος προκύπτουν τυχαία από ένα σύστημα που έφτιαξε μια ψηφιακή εταιρεία και χρησιμοποιείται από το 1992. Ωστόσο υπόκειται σε ορισμένους «χρυσούς κανόνες». Σε αυτούς περιλαμβάνονται ότι καμία ομάδα δεν παίζει περισσότερους από δύο διαδοχικούς αγώνες εντός ή εκτός έδρας και πως δύο σύλλογοι σε κοντινή απόστασή ή στην ίδια πόλη δεν παίζουν και οι δύο εντός έδρας την ίδια μέρα για λόγους ασφάλειας.

Η FA πιστεύει επομένως ότι είναι λογικό να προστεθεί ένας... ειδικός χρυσός κανόνας δεδομένου του ασυνήθιστου προγραμματισμού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ στη μέση της κανονικής περιόδου. Η λίγκα αρνήθηκε να σχολιάσει όταν την προσέγγισε το ESPN.

Exclusive: FA submit formal request to the Premier League asking for no matches between the ‘Big Six’ to take place on November 12-13, the final round of domestic games before the World Cup starts. Proposal now under consideration. Story: https://t.co/XVY8vED8wH