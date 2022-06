Ο καλύτερος όλων στη Λίβερπουλ για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο αναδείχθηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο «Φαραώ», όπως το έκανε την σεζόν 2020-2021, όπου η ομάδα του δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, έτσι και την ποδοσφαιρική χρονιά που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες με δραματικό φινάλε, ήταν ο καλύτερος όλων για τους «κόκκινους».

Τελείωσε την Λίγκα όντας πρώτος σκόρερ (23 τέρματα) μαζί με τον Χέουνγκ – Μιν Σον, αλλά και πρώτος στις ασίστ (13, κορυφαίος Playmaker), λαμβάνοντας τώρα και τη διάκριση του καλύτερου ανάμεσα στους συμπαίκτες του.

Οι τίτλοι που πήρε ο Αιγύπτιος με την Λίβερπουλ έμειναν στο... νταμπλ με το Κύπελλο και το Carabao Cup, αφού πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό χάθηκαν.

Your @StanChart Men's Player of the Season... 🥁 🇪🇬 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/Wmo7DNGw7l

Mo Salah is Liverpool's Player of the Year for the second time in a row ✨ pic.twitter.com/9OfsCTxkKv