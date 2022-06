Ο Μάρκους Ράσφορντ θέλει τη νέα σεζόν να είναι στην καλύτερη κατάσταση για να καταφέρει να βοηθήσει σημαντικά την Γιουνάιτεντ στην εποχή του Τεν Χαγκ και ήδη... φουσκώνει με πολλή γυμναστική!

Μέχρι και τρεις προπονήσεις τη μέρα «βαράει» ο Άγγλος επιθετικός που μαζί με την κατιούσα την οποία ακολουθούσαν οι «κόκκινοι διάβολοι», είχαν πάρει κι εκείνος... την κάτω βόλτα.

Ο Ράσφορντ είχε αποφασίσει πέρυσι να υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο προς αποκατάσταση μιας πολύ σοβαρής ζημιάς που αντιμετώπιζε επί αρκετούς μήνες, ενώ, μέσα στην περασμένη, πλέον, αγωνιστική περίοδο, δεν κατάφερε να είναι σημαντικός.

«Τρεις προπονήσεις και απίστευτη αίσθηση έπειτα από ένα πολύ καλό διάλειμμα» έγραψε ο Ράσφορντ στα social media και έδωσε μια μικρή γεύση για τη δουλειά που κάνει.

Marcus Rashford on Instagram: "3 sessions in and feeling good after an amazing break with amazing people

Back to work @santandave 🎶✌🏾😄" pic.twitter.com/LRwQnkvHrF