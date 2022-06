Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφος της Bild, Κρίστιαν Φαλκ, η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωση του Αμερικανού διεθνούς σε περίπτωση αποχώρησης του Σαντιό Μανέ.

Αρκετά αμφίβολο είναι το μέλλον του Σαντιό Μανέ στο «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ να εξετάζει ήδη, σύμφωνα με την Bild, τους πιθανούς αντικαταστάτες του.

Συγκεκριμένα οι «reds», όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Κρίστιαν Φαλκ, έχουν στοχεύσει στον έμπειρο Αμερικανό άσο της Τσέλσι Κρίστιαν Πούλισικ, για να καλύψουν το κενό του Σενεγαλέζου.

Ο 23χρονος σταρ των «μπλε» είχε φέτος σε 22 συμμετοχές στην Premier League 6 γκολ και 2 ασίστ

