Το τέταρτο κατά σειρά ατομικό του βραβείο κατέκτησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Premier League, αφού ο κόσμος τον ανέδειξε καλύτερο όλων στη Λίγκα.

Από τη διάκριση του πρώτου σκόρερ και των περισσότερων ασίστ, σε αυτή του κορυφαίου γκολ που σημειώθηκε στο πρωτάθλημα και τώρα στην ανάδειξή του ως ο καλύτερος όλων των συναδέλφων του για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε κορυφαίος από τους οπαδούς των ομάδων, σε αντίθεση με την διοργανώτρια αρχή που είχε αναδείξει τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ως κορυφαίο της σεζόν.

Ο Σαλάχ με τα 23 τέρματα που πέτυχε μοιράστηκε τη διάκριση του πρώτου σκόρερ με τον Χέουνγκ – Μιν Σον, ενώ, ήταν ο καλύτερος Playmaker με τις 13 ασίστ. Επιπλέον, βραβεύτηκε και το καταπληκτικό γκολ του με την ατομική ενέργεια κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ».

