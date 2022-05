Στο Λονδίνο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται ο Ιβάν Πέρισιτς κι έπειτα να βάλει την υπογραφή του στην Τότεναμ.

Οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να έχει προγραμματισμό ταξίδι για Λονδίνο σήμερα (30/04) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ήταν διακαής πόθος του Αντόνιο Κόντε μιας και οι δύο είχαν κοινή θητεία στην Ίντερ και πλέον το μόνο που απομένει είναι ο Πέρισιτς να βάλει την υπογραφή του στα «σπιρούνια» ώστε να συνεργαστεί ξανά με τον Ιταλό τεχνικό. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε με τους νερατζούρι 49 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 10 γκολ και εννιά ασίστ.

Ivan Perisić will fly to London today in order to undergo his medical as new Tottenham player. Perisić will be in England in the coming hours also to meet again with Antonio Conte and sign the contract with Spurs. ⚪️🛩 #THFC



Two-year deal agreed. Here we go confirmed. pic.twitter.com/uuthQRayZs