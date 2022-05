Στο Λονδίνο και την Τότεναμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ιβάν Πέρισιτς, με τις δυο πλευρές να δίνουν τα χέρια τους για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Τον νέο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Ιβάν Πέρισιτς. Έπειτα από μια εξαετία με τα Νερατζούρι της Ίντερ, ο Κροάτης επιθετικός αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από το Μιλάνο προκειμένου να συνεχίσει στην Premier League και την Τότεναμ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τον 33χρονο να έχει προγραμματισμό ταξίδι για Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Καταλυτικός παράγοντας στην απόφαση του Πέρισιτς φαίνεται να ήταν ο Αντόνιο Κόντε, αφού οι δυο άνδρες διατηρούσαν άψογες σχέσεις από την εποχή της συνεργασίας τους στο Μιλάνο και ο Ιταλός επιθυμούσε διακαώς τη συνεργασία τους και στο Λονδίνο.

Κάπως έτσι, Κροάτης αποφάσισε να μην ενδώσει στις πιέσεις της Ίντερ για ανανέωση και αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των Spurs στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. Inter have received final communication. 🚨🇭🇷 #THFC



Medical could take place next week in London, once everything will be signed. Antonio Conte wanted Ivan as priority. pic.twitter.com/9s9Drlauha