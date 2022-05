Στο Νότιγχαμ οι οπαδοί της Φόρεστ βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την ιστορική επάνοδο της ομάδας τους στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από 23 χρόνια θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στην Premier League μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό ανόδου κόντρα στη Χάντερσφιλντ. Οι παίκτες, τα μέλη της ομάδας και οι οπαδοί έβαλαν... φωτιά στο «Γουέμπλεϊ», ενώ πάρτι στήθηκε και στο Νότιγχαμ με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη να μαζεύονται στην «Old Market Square» για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιστροφή.

Current scenes in The Old Market Square! 🔴



Forest fans celebrating their return to the Premier League. #nffc pic.twitter.com/A28OT0KqBS