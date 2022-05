Ο Ραλφ Ράνγκνικ ανακοίνωσε πως δεν θα αναλάβει τον συμβουλευτικό ρόλο που αναμενόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω των υποχρεώσεων του ως τεχνικός της εθνικής ομάδας της Αυστρίας.

Και ξαφνικά τέλος ο Ράλφ Ράνγκνικ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν τα πρώτα του ματς στην τεχνική ηγεσία της Αυστρίας δεν θα αναλάβει εν τέλει τη συμβουλευτική θέση στους «Κόκκινους Διαβόλους», καθώς θέλει να αφοσιωθεί πλήρως στον νέο του ρόλο ως ομοσπονδιακός τεχνικός των Αυστριακών.

Ο Ράνγκνικ ανέλαβε τον Ιανουάριο ως αντικαταστάτης του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, με υπηρεσιακό ρόλο και εξ αρχής προοριζόταν να αναλάβει επιτελικό, συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στις 29 Απριλίου ο Γερναμός ανακοινώθηκε από την εθνική Αυστρίας αλλά επισήμανε πως θα παραμείνει στο Μάντσεστερ, όμως ακριβώς ένα μήνα αργότερα έκανε γνωστό πως δεν θα αναλάβει τον ρόλο για τον οποίο προοριζόταν εξ αρχής.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC