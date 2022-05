Το γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε το καλύτερο της φετινής σεζόν.

Μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από το «Σταντ ντε Φρανς», ωστόσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ επιστρέφει στο Νησί προκειμένου να παραλάβει το βραβείο του καλύτερο γκολ της χρονιάς που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός βραβεύτηκε για το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι στις 3 Οκτωβρίου. Τότε, η Λίβερπουλ είχε αναδειχθεί ισόπαλη (2-2) με τον Σαλάχ να σκοράρει ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς. Με φανταστικό σλάλομ έκανε πλάκα στην άμυνα των Πολιτών και τελείωσε ιδανικά τη φάση για να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στη Λίβερπουλ (2-1).

Το γκολ του κέρδισε στην ψηφοφορία αυτά των Μιγκέλ Αλμιρόν, Ντάνι Ιγκς, Ματέο Κόβασιτς, Αλεξάντρ Λαξαζέτ, Ρόντρι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Σον, Αντος Τάουνσεντ και Γουίλφριντ Ζαχά, με αποτέλεσμα ο «Φαραώ» των «Reds» να κερδίσει το βραβείο του «Best Goal» της σεζόν.

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✨



His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj