Ανοιχτό φαίνεται πως είναι το ενδεχόμενο για τον Σαντιό Μανέ να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Λίβερπουλ το Σάββατο (28/05, 22:00).

Το όνομα του Σαντιό Μανέ έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με την πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου, με την Bild να αναφέρει ότι ο ατζέντης του Σενεγαλέζου μεσοεπιθετικού συναντήθηκε με τους ιθύνοντες των Βαυαρών για να συζητήσουν μια πιθανή μεταγραφή.

Από την πλευρά του ο 30χρονος αστέρας, λίγες ημέρες πριν τον τελικό του Champions League (28/05, 22:00) άφησε να εννοηθεί πως το μέλλον του στη Λίβερπουλ.

«Νομίζω ότι η ερώτηση για το μέλλον μου είναι πολύ καλή, αλλά τώρα είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος στο Champions League. Κάντε μου την ερώτηση μετά το Champions League και θα σας απαντήσω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανέ

Το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου πρόκειται να λήξει στο τέλος της επόμενης σεζόν και η Λίβερπουλ δεν είναι αρνητική στην παραχώρησή του το φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να γεμίσει με χρήματα τα ταμεία της και να μην το χάσει δωρεάν.

Sadio Mané on his future: “There will be new discussions at the end of the season. I’ll answer after Champions League final”. 🔴 #LFC



Mané’s out of contract in June 2023 and there are chances for him to leave the club this summer.@footballdaily ⤵️🎥pic.twitter.com/qkS1U2NEoz