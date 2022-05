Υπέροχο στιγμιότυπο από τη νίκη της Τότεναμ με τη Νόριτς, με τον Κίεραν Ντάιερ να θέλει πολύ να δει τον Σον να βγαίνει πρώτος σκόρερ και να ρωτάει τον Κρουλ πόσα του... έδωσε ο Σαλάχ για να το αποτρέψει!

Ο Χέουνγκ – Μιν Σον σκόραρε δις στο 5-0 των «σπιρουνιών» απέναντι στα «καναρίνια» στην τελευταία αγωνιστική της φετινής Premier League και τελικά μοιράστηκε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της αγωνιστικής περιόδου με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Οι δυο τους τερμάτισαν στα 23 τέρματα, με τον Αιγύπτιο να βρίσκει δίχτυα στο 3-1 της Λίβερπουλ απέναντι στην Γουλβς.

Ο Ντάιερ στο ματς του «Carrow Road» έβλεπε ότι ο Κρουλ δεν άφηνε τον Σον να πετύχει πολλά γκολ στις ευκαιρίες που δημιουργούσαν οι Λονδρέζοι και τον ρώτησε «πόσα σου δίνει ο Σαλάχ», στο περιθώριο ενός κόρνερ που είχε κερδίσει η Τότεναμ!

Eric Dier to Krul after a couple decent saves vs Son: “What’s Salah giving you?”



🤣🤣🤣pic.twitter.com/zWAjbC3tP0