Με την υποσημείωση της ικανοποίησης για το γεγονός πως ο Αμπράμοβιτς δεν έχει κανένα όφελος, η Κυβέρνηση επισημοποίησε την παραχώρηση έγκρισης για την μεταβίβαση των μετοχών της Τσέλσι.

Το θέμα είχε ολοκληρωθεί από το βράδυ της Τρίτης, με τους «μπλε» να βρίσκονται σε αναμονή της απαραίτητης έγκρισης από την Κυβέρνηση για κάθε πτυχή της προσφοράς του Τοντ Μπόελι και της αλλαγής σελίδας στον λονδρέζικο σύλλογο.

Ο νέος ιδιοκτήτης αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τσέλσι έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών και η Κυβέρνηση το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωση πως εγκρίνει την αγοραπωλησία του κλαμπ, μετά και την διαβεβαίωση πως ο Αμπράμοβιτς δεν θα έχει κανένα όφελος.

Μάλιστα, τονίζεται η ικανοποίηση των Κυβερνώντων για το γεγονός πως ο Ρώσος μεγιστάνας δεν θα λάβει απολύτως τίποτα από το ποσό της εξαγοράς των μετοχών, όπως είχε συμφωνηθεί...

