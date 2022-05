Ο Γιούργκεν Κλοπ στο stage της εκδήλωσης της LMA παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν από τον Σερ Άλεξ, ο οποίος τον αγκάλιασε θερμότατα, ακόμα κι αν ο Γερμανός απειλεί την πρωτιά της Γιουνάιτεντ στα πρωταθλήματα.

Ο Φέργκιουσον, όντας ο πολυνίκης Βρετανός κόουτς στα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, κατάφερε να οδηγήσει την Γιουνάιτεντ μέχρι και τα 20 πρωταθλήματα Αγγλίας, ωστόσο, η Λίβερπουλ στα χρόνια του Κλοπ απειλεί πολύ σοβαρά τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Γερμανός είναι ο λόγος που το κλαμπ του λιμανιού επέστρεψε στα πρωταθλήματα έπειτα από 30 χρόνια και φέτος θα μπορούσε με λίγη... περισσότερη μαγεία στο φινάλε να έχει ισοφαρίσει τους 20 τίτλους της Γιουνάιτεντ.

Παρά το γεγονός πως ο θρόνος της ομάδας του Μάντσεστερ... τρίζει και μάλιστα, ο σύλλογος βλέπει και τη Σίτι να κάνει απόλυτο κουμάντο στην πόλη, ήταν θερμότατη και γεμάτη χαμόγελα η αγκαλιά των Κλοπ και Φέργκιουσον στην εκδήλωση της Ένωσης προπονητών.

It's two awards for Jurgen Klopp as he picks up the LMA Manager of the Year award and the Sir Alex Ferguson trophy 🏆 pic.twitter.com/yjOBcR0FPx