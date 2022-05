Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει το καλοκαίρι ο Άντονι Μαρσιάλ, καθώς ο πρόεδρος της Σεβίλλης έκανε σαφές πως οι Ισπανοί δεν πρόκειται να τον αγοράσουν με κανονική μεταγραφή.

Βαλίτσες για... Μάντσεστερ ετοιμάζει ο Άντονι Μαρσιάλ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από τη Σεβίλλη για να επιστρέψει στη Γιουνάιτεντ. Ο Γάλλος επιθετικός δεν κατάφερε να πείσει τους Ανδαλουσιανούς να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή από τους Κόκκινους Διάβολους και η εξάμηνη παραμονή του στην ομάδα έφτασε οριστικά στο τέλος της.

Η είδηση αυτή μάλιστα ήρθε από τα χείλη του ίδιου του προέδρου της Σεβίλλης, Χοσέ Κάστρο, ο οποίος επιβεβαίωσε πως ο Μαρσιάλ δεν θα συνεχίσει στην Ιβηρική και αντ΄αυτού θα επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ο Άντονι Μαρσιάλ θα επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δώσαμε σημαντικά λεφτά για εκείνον, αλλά δεν έπιασε. Επίσης είχε και τραυματισμούς, οπότε δεν θα τον αγοράσουμε να κανονική μεταγραφή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Σεβίλλης.

Κατά τον εξάμηνο δανεισμό του στους Ανδαλουσιανούς, ο Γάλλος κατέγραψε 12 συμμετοχές σε La Liga και Europa League με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

Sevilla president Castro confirms: “Anthony Martial will return to Man United. We spent important money on him but it didn’t work - also, he had injuries and we’re not gonna buy him on a permanent deal”. 🔴🇫🇷 #MUFC