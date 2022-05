Δύο εβδομάδες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι ο Νορβηγός σταρ ταξίδεψε στο Μάντσεστερ με ιδιωτικό τζετ.

Στο Μάντσεστερ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Έρλινγκ Χάαλαντ για λογαριασμό της Σίτι. Ο Νορβηγός σταρ εδώ και δυο εβδομάδες είναι επίσημα ποδοσφαιριστής των «Πολιτών», ολοκλήρωσε τις τελευταίες του υποχρεώσεις με τη Ντόρτμουντ και πλέον είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Erling Haaland has completed a further medical check-up in Barcelona and is now en route to #ManCity. [via @elchiringuitotv]pic.twitter.com/RXBjibSfD3