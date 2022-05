Τίτλοι τέλους για τον Έρλινγκ Χάαλαντ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, με τον Νορβηγό επιθετικό να αποχαιρετά τους Βεστφαλούς μέσα από ανάρτηση στα social media.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ αποχαιρέτησαν τον Χάαλαντ πριν από τη σέντρα του τελευταίου ματς της σεζόν κόντρα στη Χέρτα και ο Νορβηγός είχε την ευκαιρία να τους το ανταποδώσει (και) μετά το φινάλε του αγώνα.

Ο 21χρονος αστέρας, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, είπε το τελευταίο αντίο τους Βεστφαλούς μέσα από ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως ήταν τιμή του που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

«Αισθάνομαι τεράστια τιμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα. Στην Ντόρτμουντ, έζησα κάποιες αξιομνημόνευτες στιγμές, συνάντησα ιδιαίτερους ανθρώπους, για να μην αναφερθώ στους φιλάθλους που ήταν πάντα ο έξτρα παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Το «Κίτρινο Τείχος» ήταν πραγματικά απίστευτο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τίποτα, σας ευχαριστώ για όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάαλαντ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από τη Ντόρτμουντ και μέσα σε 2,5 χρόνια κατάφερε να ανελιχθεί στην κορυφή της ποδοσφαιρικής ελίτ. Τα 86 γκολ άλλωστε σε 89 αγώνες που σημείωσε με τους Βεστφαλούς μιλούν από μόνα τους για την ποιότητα του 21χρονου φορ, ο οποίος από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα κοσμεί την επιθετική γραμμή της Σίτι.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! 🖤💛 pic.twitter.com/MegplT4y7B