Απίστευτο κι όμως... αληθινό, πρακτικάριος στο κοντρόλ του BBC πέρασε εν ανγοία του στο δελτίο ειδήσεων τη φράση «Η Γιουνάιτεντ είναι για τα σκουπίδια» και η παρουσιάστρια αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια για το συμβάν.

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μία ατυχής στιγμή στο δελτίο ειδήσεων του BBC προκάλεσε το viral της ημέρας στο ποδοσφαιρικό twitter, καθώς στην ενότητα των αθλητικών εμφανίστηκε ως είδηση στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα σκουπίδια»! Σίγουρα όχι και ό,τι πιο... σύνηθες να συμβεί.

Το στιγμιότυπο από τη live μετάδοση κυκλοφόρησε αστραπιαία στα social media και υποχρέωσε την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου να διακόψει την κανονική ροή για να εξηγήσει το αλλόκοτο περιστατικό. Τι είχε συμβεί; Σύμφωνα με το BBC, η «γκάφα» προήλθε από έναν πρακτικάριο που μάθαινε να χειρίζεται το πληκτρολόγιο για τα «σούπερ» που κινούνται στο κάτω μέρος της οθόνης (ticker), ο οποίος πάνω στη... δοκιμή πέρασε καταλάθος την επίμαχη φράση. Η παρουσιάστρια ζήτησε επανειλλημένα συγγνώμη από τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τυχόν προσβλήθηκαν.

«Καθώς ήμασταν στην ενότητα των αθλητικών λίγο νωρίτερα, ενδέχεται να παρατηρήσατε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο στις λεζάντες των ειδήσεων που περνάνε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, σχετικά με ένα σχόλιο κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ελπίζω οι φίλοι της ομάδας να μην προσβλήθηκαν από αυτό. Να σας εξηγήσω τι συνέβη. Κάποιος ασκούμενος προσπαθούσε να μάθει να χειρίζεται το πληκτρολόγιο για τις λεζάντες και να προσθέτει κείμενο σε αυτές. Γι' αυτό και έγραφαν τυχαία πράγματα όχι με σοβαρό τρόπο, με αποτέλεσμα να περάσει το σχόλιο για τη Γιουνάιτεντ. Συνεπώς, απολογούμαστε αν το είδατε και νιώσατε προσβεβλημένοι κι αν είστε φίλοι της Γιουνάιτεντ ξεκαθαρίζουμε πως ήταν λάθος και πως δεν επρόκειτο ποτέ να εμφανιστεί κάτι τέτοιο».

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs May 24, 2022

Apology by BBC News after a trainee, learning how to put text on the ticker (the headlines that run along the bottom of the screen) accidentally published the words "Manchester United are rubbish" live on the broadcast...



Fair and accurate reporting, imo.pic.twitter.com/LzVAWt2lCT — Rob O'Hanrahan (@RobOHanrahan) May 24, 2022