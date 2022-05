Ο 27χρονος Γάλλος παραδέχθηκε δύο αδικήματα βάσει του νόμου περί προστασίας των ζώων σε ακρόαση στο Ειρηνοδικείο του Τάμεση. Η εκδίκαση της ποινής του αναβλήθηκε για την 1η Ιουνίου.

Οι άθλιες εικόνες με πρωταγωνιστή τον 27χρονο αμυντικό της Γουέστ Χαμ να κακοποιεί την γάτα του έκαναν τον γύρο του κόσμου τον Φλεβάρη. Ο Γάλλος φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο να κλωτσά και να χτυπά το γατάκι στο σπίτι του στο Λονδίνο με τον αδερφό του να βιντεοσκοπεί τις πράξεις και να γελάει!

Η φιλοζωική εταιρεία RSPCA αποφάσισε να ακολουθήσει τη νομική οδό και να κυνηγήσει τον άσο των «σφυριών» για τις απαράδεκτες πράξεις του, ο οποίος πλέον διώκεται σύμφωνα με τον περί προστασίας των ζώων.

Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ο Ζουμά ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι κλώτσησε και χτύπησε τη γάτα του, όπου ήταν σαφές από το βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ένοχος για συνέργεια και παροχή συμβουλών δήλωσε και ο αδερφός του για τη βιντεοσκόπηση της πράξης.

Η εκδίκαση της ποινής αναβλήθηκε για την 1η Ιουνίου!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρυσι στη Γαλλία υιοθετήθηκαν νέοι σκληροί νόμοι για την προστασία των ζώων, πράγμα που σημαίνει ότι η «κακομεταχείριση των ζώων» τιμωρείται πλέον με έως και τέσσερα χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο που ισοδυναμεί με 60.000 ευρώ!

