Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για το μέλλον του και τόνισε πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης στην Premier League τη φετινή σεζόν, αποκάλυψε τα σχέδιά του για το μέλλον και ορκίστηκε αιώνια αγάπη στη Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία έφτασε το 2015 και με την οποία μόλις κέρδισε άλλον έναν τίτλο πρωταθλήματος, τον τέταρτο ως πολίτης και όλους υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Είμαι επτά χρόνια εδώ, τους αγαπώ. Είναι η ομάδα μου. Έχω άλλα τρία στο συμβόλαιό μου εδώ. Δεν έχω άλλα σχέδια. Σίγουρα θα μείνω εδώ», ήταν τα λόγια του Βέλγου μεσοεπιθετικού.

Ο Ντε Μπρόινε διανύει το 30ο έτος της ηλικίας του και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Γκενκ στη χώρα του, το Βέλγιο, το 2008, από την οποία έκανε το άλμα στην Τσέλσι το 2012. Δεν μπόρεσε να κερδίσει κάποιον τίτλο ως «μπλε» και έπειτα παραχωρήθηκε δανεικός στη Βέρντερ Βρέμης πριν υπογράψει στη Βόλφσμπουργκ και στη συνέχεια να επιστρέψει στην Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.

Kevin De Bruyne on his future: "I’ve been here seven years, I love them... this is my team. I’ve got another 3 years here, I’m definitely going to stay", he said via @TomYoungSJ. 💙🇧🇪 #MCFC



"I've no other plan, I'm gonna continue here. Man City is my team". pic.twitter.com/w5XapZz6i7